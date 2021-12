La surreale polemica social intorno allo spot del Parmigiano Reggiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - Negli ultimi giorni sui social si parla (quasi) esclusivamente dell'ultimo spot del Parmigiano Reggiano e del suo protagonista, Renatino, che "da quando aveva 18, tutte le mattine, 365 giorni all'anno" si occupa del latte che dà vita al prestigioso formaggio. Una frase, quest'ultima, che ha innescato rapidamente il risentimento di molti utenti che lo hanno interpretato nel senso peggiore, ovvero "un'esaltazione del lavoratore sfruttato". Lo spot "incriminato" Non si tratta di una campagna banale. Il regista è Paolo Genovese mentre la produzione è firmata Akita film. Tra i protagonisti di "Amigos", questo il nome della serie, c'è Stefano Fresi, uno degli attori più noti del panorama cinematografico italiano. Cinque ragazzi, dopo una notte in tenda e in viaggio, entrano nella fabbrica del ... Leggi su agi (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - Negli ultimi giorni suisi parla (quasi) esclusivamente dell'ultimodele del suo protagonista, Renatino, che "da quando aveva 18, tutte le mattine, 365 giorni all'anno" si occupa del latte che dà vita al prestigioso formaggio. Una frase, quest'ultima, che ha innescato rapidamente il risentimento di molti utenti che lo hanno interpretato nel senso peggiore, ovvero "un'esaltazione del lavoratore sfruttato". Lo"incriminato" Non si tratta di una campagna banale. Il regista è Paolo Genovese mentre la produzione è firmata Akita film. Tra i protagonisti di "Amigos", questo il nome della serie, c'è Stefano Fresi, uno degli attori più noti del panorama cinematografico italiano. Cinque ragazzi, dopo una notte in tenda e in viaggio, entrano nella fabbrica del ...

