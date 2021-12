La Regina e quel banchetto per Obama: l’incredibile scusa usata per farlo finire (Di giovedì 2 dicembre 2021) Secondo l’ex-cancelliere inglese George Osborne la Regina avrebbe fatto finire il banchetto di stato per l’ex-Presidente Barack Obama in quanto “era tardi e voleva andare a letto“. Leggi anche -> “Ha mancato di rispetto alla Regina”: l’attacco di Donald Trump a Meghan. E su Harry… Il tutto sarebbe avvenuto nel 2011 durante il banchetto di stato tenuto in onore del Presidente statunitense. La sovrana inglese avrebbe chiesto al cancelliere Osborne di dire al Presidente americano di andarsene perché era stanca. Queste osservazioni sono state fatte dall’ex-cancelliere durante un colloquio con Lord Ed Vaizey, ex membro del Parlamento. Davanti al pubblico ha quindi raccontato: “Mi trovavo al banchetto di stato nel Regno Unito per il Presidente Barack ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Secondo l’ex-cancelliere inglese George Osborne laavrebbe fattoildi stato per l’ex-Presidente Barackin quanto “era tardi e voleva andare a letto“. Leggi anche -> “Ha mancato di rispetto alla”: l’attacco di Donald Trump a Meghan. E su Harry… Il tutto sarebbe avvenuto nel 2011 durante ildi stato tenuto in onore del Presidente statunitense. La sovrana inglese avrebbe chiesto al cancelliere Osborne di dire al Presidente americano di andarsene perché era stanca. Queste osservazioni sono state fatte dall’ex-cancelliere durante un colloquio con Lord Ed Vaizey, ex membro del Parlamento. Davanti al pubblico ha quindi raccontato: “Mi trovavo aldi stato nel Regno Unito per il Presidente Barack ...

