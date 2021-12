La Pink House, ultima trincea dell’aborto negli Stati uniti (Di venerdì 3 dicembre 2021) La chiamano Pink House, è un basso edificio al 2903 di North State street, un tranquillo sobborgo di Jackson, Mississipi. È tutto dipinto di rosa-bubblegum. Un solo piano, piccolino, entrata modesta lungo un marciapiede – giusto un paio di pilastri di cemento che interrompono le inferriate – e pochi metri di praticello che lo separano dai vicini. Ma ha dodici telecamere. Benvenuti al ground zero dell’aborto negli Stati uniti. IL NOME UFFICIALE della Pink House è Jackson Women’s Health Organization. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 3 dicembre 2021) La chiamano, è un basso edificio al 2903 di North State street, un tranquillo sobborgo di Jackson, Mississipi. È tutto dipinto di rosa-bubblegum. Un solo piano, piccolino, entrata modesta lungo un marciapiede – giusto un paio di pilastri di cemento che interrompono le inferriate – e pochi metri di praticello che lo separano dai vicini. Ma ha dodici telecamere. Benvenuti al ground zero. IL NOME UFFICIALE dellaè Jackson Women’s Health Organization. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

