La parola cristiana di Papa Francesco guidi l’agire di chi governa gli Stati

di Biagio Maimone Santità, a Lei, a cui è stata affidata la Chiesa attuale e l'umanità errante in cerca di una casa accogliente, chiediamo di illuminare, con le parole di Cristo, l'agire di quanti governano la realtà sociale e politica. La nostra epoca è messa a dura prova dal dilagare dell'egoismo, dell'indifferenza e dall'acuirsi, sempre più evidente e marcato, del divario sociale, a cui si aggiunge il dramma, molto spesso taciuto, del diffondersi della violenza in forme sempre più subdole. Ed è vero che il disperato grido di dolore dei poveri raggiunge ciascuno di noi e ci attanaglia in una morsa di dolore, che non può essere tacitato dalla retorica sterile di una vita politica senz'anima . Sono trascorsi alcuni anni ormai da quando l'educazione sociale o meglio la pedagogia della vita e dell'amore trasmessa nelle scuole e nelle Chiese riusciva ad ...

