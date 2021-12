La minaccia che fa tremare tutti i 5 Stelle (Di giovedì 2 dicembre 2021) I bonifici delle restituzioni raddoppiano dopo l'avvertimento: "Chi vuole assumere un incarico nel Movimento deve essere in regola". Ripartono le guerre interne Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 dicembre 2021) I bonifici delle restituzioni raddoppiano dopo l'avvertimento: "Chi vuole assumere un incarico nel Movimento deve essere in regola". Ripartono le guerre interne

Advertising

matteorenzi : La Commissione Europea ha ammesso l'errore e ritirato il documento che suggeriva di non usare la parola 'Natale'. B… - LibertaMario : RT @ottogattotto: Il Feroce Salamino minaccia: o il presidente che sta bene a me o faccio cadere il governo. In piena pandemia??????? Quirina… - StefydiJ : @EHogwords @Pontifex_it Attento al lupo! Prima che sia troppo tardi! Il Mentitore confonde i pensieri e poi trae v… - fanny_marzo : @Fabio46257682 @piana_romina @RosannaRuscito Il vero problema è che ci hanno diviso per distrarci e controllarci me… - Testament73 : RT @GirolamoMaggio: Continuano a ripeterti che tutte le notizie che girano FUORI dalla TV e dai giornali 'più venduti' sono fake, non esist… -