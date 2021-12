Advertising

smilypapiking : RT @janavel7: La lezione di Medici senza Frontiere al Movimento 5 Stelle - MIBrutus : RT @janavel7: La lezione di Medici senza Frontiere al Movimento 5 Stelle - CanciAbo : RT @janavel7: La lezione di Medici senza Frontiere al Movimento 5 Stelle - Rossana44792035 : RT @janavel7: La lezione di Medici senza Frontiere al Movimento 5 Stelle - janavel7 : La lezione di Medici senza Frontiere al Movimento 5 Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : lezione Medici

L'Espresso

'Grazie, ma non possiamo accettare'. Inizia con toni cordiali il comunicato con cui la OngSenza Frontiere rifiuta la donazione decisa dagli iscritti del Movimento 5 Stelle. Ma il documento di Msf è in realtà una stoccata politica al partito di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Il 30 ...... Nino Cartabellotta, e con il microbiologo Andrea Crisanti Da oltre un annoe scienziati ... Dopo quasi due anni di pandemia sembra impossibile che non si sia ancora compresa questa. Così ...Il medico in questione aveva fatto ricorso contro la sospensione dall’Ordine dei medici per non essere vaccinato. Chi ha, invece, citato indirettamente Ippocrate è Umberto Gnudi, primario facente funz ...Un grande concerto per dire grazie a medici e infermieri. L’appuntamento è alle 21.00, al Centro Vaccinale ex Esselunga di Vimercate.