La Lazio rimonta | sorpassa e si fa raggiungere al 99’

(Di venerdì 3 dicembre 2021) – Otto gol, più uno annullato a Immobile, non si vedono spesso nei campi di serie A. Come non si vede spesso tanta pioggia e insistente nella capitale. Chi aveva il compito di aggiornare il pallottoliere gli saranno venuti i crampi sulla mano. Che partita! Cominciata male, molto male per la. L’Udinese pareva invincibile. Dopo i primi due gol, con i romani spenti, demoralizzati, lenti, apparentemente incapaci di reagire, è stato Immobile, con un gol di rapina, con un colpo di fortuna che sembrava aver abbandonato da tempo i padroni di casa, a risvegliare la bella addormentata, a dare finalmente la carica alla squadra di Sarri. Ma vediamoli uno per uno gli otto gol che hanno fatto arrabbiare, illudere e deludere i coraggiosi tifosi che hanno voluto esserci all’Olimpico nonostante il re degli dèi, Giove Pluvio, li avesse da giorni scoraggiati dal lasciare la calda ...