La fortuna arriva da Emisfero | va a fare la spesa e vince 25mila euro

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Fiumicino – Unto cliente dell’ipermercatoal centro Leonardo di Fiumicino ha vinto con l’estrazione settimanale della lotteria degli scontrini il premio di 25.000facendo unadi € 30.16 in data 8 ottobre 2021. Anche il punto vendita, come previsto dalle regole della lotteria ha vinto un premio del valore di 5000, somma che l’azienda ha stabilito di donare al comitato Croce Rossa di Fiumicino. “Siamo molto contenti – afferma Giancarlo Paola Amministratore Delegato di GMFspa – l’azienda che gestisce il punto vendita, per l’importante vincita del nostroto cliente ma siamo ancora più felici di devolvere la vincita di nostra competenza al comitato Croce Rossa di Fiumicino a sostegno delle attività svolte a favore delle famiglie in difficoltà del ...

