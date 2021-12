La Cts dell'Aifa: "Nessun evento preoccupante dopo il vaccino ai bimbi" (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - Sono troppo pochi i dati di cui si dispone per aver dato il via libera all'estensione del vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni? "Direi di no. Lo studio che ha consentito di utilizzare questa estensione pediatrica ha coinvolto 3mila bambini che sono stati tutti trattati con il vaccino. Non sono certo numeri elevatissimi però sono sufficienti per farci vedere che anche a un terzo della dose il vaccino mantiene la sua efficacia. In questi 3mila bambini non si sono verificati eventi avversi preoccupanti". A parlare ai microfoni di Radio anch'io" su Rai Radio1 è Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell'agenzia del farmaco di Aifa il giorno dopo il via libera del vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 ... Leggi su agi (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - Sono troppo pochi i dati di cui si dispone per aver dato il via libera all'estensione delper i bambini tra i 5 e gli 11 anni? "Direi di no. Lo studio che ha consentito di utilizzare questa estensione pediatrica ha coinvolto 3mila bambini che sono stati tutti trattati con il. Non sono certo numeri elevatissimi però sono sufficienti per farci vedere che anche a un terzoa dose ilmantiene la sua efficacia. In questi 3mila bambini non si sono verificati eventi avversi preoccupanti". A parlare ai microfoni di Radio anch'io" su Rai Radio1 è Patrizia Popoli, presidentea Commissione tecnico-scientifica'agenzia del farmaco diil giornoil via libera delai bambini tra i 5 e gli 11 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I dati disponibili 'dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta i… - sulsitodisimone : La Cts dell'Aifa: 'Nessun evento preoccupante dopo il vaccino ai bimbi' - salutegreen24 : Vaccino anti covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, la Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del f… - salutegreen24 : Vaccino covid Pfizer per bambini della fascia 5-11 anni, è atteso verosimilmente fra oggi e domani - a quanto appre… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: I dati disponibili 'dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in term… -