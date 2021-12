La corsa dell’economia bergamasca | produzione industriale oltre i livelli del 2007 L’analisi

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Bergamo. Le cifre e le percentuali disegnano lo scenario della manifattura e del terziario bergamaschi nel contesto della ripresa post Covid-19: l’industria orobica continua a macinare risultati particolarmente positivi tanto che, secondo gli ultimi dati pubblicati della Camera di Commercio di Bergamo riferiti al terzo trimestre 2021, lasegna un nuovo punto massimo, mai registrato in passato. Non solo supera il livello del 2019 – quando ancora la pandemia non aveva costretto molte attività a mesi di chiusura – ma batte anche i record del, precedenti alla grande crisi finanziaria. “Si tratta – commenta il presidente della Camera di Commercio di Bergamo Carlo Mazzoleni – di un risultato in parte dovuto alla nostra specializzazione in quei settori dove la domanda internazionale è cresciuta maggiormente nel corso del 2021: meccanica in ...