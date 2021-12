“La conferma di Mediaset” Barbara D’Urso e Federica Panicucci | dalla voce alla notizia ufficiale

(Di giovedì 2 dicembre 2021), lasi è diffusavelocità della luce e oggi Mediset hato le indiscrezioni diffuse in questi giorni sulle conduttrici di Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque. “Voci da Cologno. – si leggeva su Dagospia- Dovrebbero chiamarsi Mattino 5 News e Pomeriggio 5 News le versioni “natalizie” di Mattino 5 e Pomeriggio 5, con Francesco Vecchi e Simona Branchetti. Salvo colpi di scena last minute,ta l’uscita della, mentretornerà a gennaio”, aveva scritto il giornalista Francesco Canino in un tweet.in pausa, ...

Advertising

carmenmirandaib : RT @MauryKostanzo: Federica Panicucci e Barbara d'Urso saranno al timone dei loro rispettivi programmi anche dopo le feste. Lo conferma una… - _Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 esordio vincente per #TuttaColpadiFreudLaSerie #MaurizioCostanzoShow si conferma al vertice della propria… - Emycaiazzo22 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 esordio vincente per #TuttaColpadiFreudLaSerie #MaurizioCostanzoShow si conferma al vertice della propria… - MauryKostanzo : Federica Panicucci e Barbara d'Urso saranno al timone dei loro rispettivi programmi anche dopo le feste. Lo conferm… - VezzaroAndrea : @mariogiordano5 e @dicedeldebbio, il giornalismo peggiore: novax e antieuropeisti, i migliori alleati della destra… -

Ultime Notizie dalla rete : conferma Mediaset

Ultime Notizie Flash

ufficializza il calendario delle feste natalizie per Rete 4: stop ad alcuni programmi, altri vanno in ...'La mia carriera è iniziata a. E li ringrazierò sempre per la crescita professionale che ... spesso e volentieri, accostato a tanti programmi, ma a quanto pare non c'è ancora alcuna. ...I vertici di Cologno Monzese, attraverso una nota stampa, fanno chiarezza sul futuro della conduttrice campana e della presentatrice di Mattino Cinque ...Felicissima sera, Pio e Amedeo ritornano sul piccolo schermo: la seconda edizione dopo il GF Vip E’ stato il format rivelazione della passata stagione ...