La classifica delle città più care: Tel Aviv prima, Roma precipita (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic – È Tel Aviv la città più cara al mondo, secondo il Rapporto 2021 del Worldwide Cost of Living Index del gruppo Economist riportato dall’Ansa. Tel Aviv in testa, per la prima volta Tel Aviv è la città più costosa del mondo, e lo è per la prima volta nella storia. In precedenza quinta, la città israeliana ha superato Parigi e Singapore, entrambe al secondo posto. “La crescita di Tel Aviv riflette principalmente l’impennata della sua valuta e gli aumenti dei prezzi per circa un decimo delle merci in città, trainate dai generi alimentari e dai trasporti, in valuta locale”, si legge nel Rapporto. Inoltre, “anche i prezzi degli immobili (non inclusi nel calcolo dell’indice), ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 2 dicembre 2021), 2 dic – È Tellapiù cara al mondo, secondo il Rapporto 2021 del Worldwide Cost of Living Index del gruppo Economist riportato dall’Ansa. Telin testa, per lavolta Telè lapiù costosa del mondo, e lo è per lavolta nella storia. In precedenza quinta, laisraeliana ha superato Parigi e Singapore, entrambe al secondo posto. “La crescita di Telriflette principalmente l’impennata della sua valuta e gli aumenti dei prezzi per circa un decimomerci in, trainate dai generi alimentari e dai trasporti, in valuta locale”, si legge nel Rapporto. Inoltre, “anche i prezzi degli immobili (non inclusi nel calcolo dell’indice), ...

Advertising

capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - adoredbylewis : RT @isoledipinte: comunque io mi sto incazzando sempre di più. Alex tirato nel mezzo sempre per le cose inutili che possono creare discussi… - marimarsalcedo7 : RT @isoledipinte: comunque io mi sto incazzando sempre di più. Alex tirato nel mezzo sempre per le cose inutili che possono creare discussi… - gelatotiramisu : che poi mi dispiace pure per virginia che non ha avuto modo di dimostrare nulla, questo meccanismo delle classifich… - Yuki47604868 : @charvlotte Ci sono delle cose che non sono chiare vengono riportate cose diverse. Classifica Canto, leggo che l'h… -