La Casa di Carta, Netflix annuncia lo spin-off su Berlino (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alla vigilia del rilascio dell'ultima parte della stagione finale de "La Casa di Carta", Netflix ha annunciato la messa in produzione di uno spin-off su Berlino Saranno disponibili in streaming da domani, venerdì 3 Dicembre 2021, gli episodi finali de "La Casa di Carta": Netflix ha però annunciato la messa in produzione di uno spin-off incentrato sul personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso, da attendersi entro il 2023. La sceneggiatura è ancora in fase di scrittura, ma sembra che il progetto sia stato pensato come un prequel de La Casa di Carta, e che quindi si concentrerà sul percorso che ha portato Berlino (nome ...

