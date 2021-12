Katia Ricciarelli | frase omofoba al GF Vip | “È normale o gay?” Scoppia la polemica contro la cantante

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 3 dicembre 2021)e il Grande Fratello Vip finiscono ancora una volta in una bufera. In rete laè pesantemente criticata per unapronunciata parlando di un coinquilino della Casa: ha chiesto se fosse “” oppure omosessuale, un atteggiamento retrogrado e omofobo che ha spinto di nuovo a interrogarsi su quanto sia veramente sano un programma del genere.su Biagio D’Anelli: “È?” Chissà se anche questa volta Alfonso Signorini liquiderà la questione sfruttando ancora il fantasma del politicamente corretto, uno scudo dietro cui sono stati riparati più volte atteggiamenti ritenuti da molti oltre il limite. Solo due giorni fa il conduttore ha dismesso come “scemenze” le accuse di ...