Kate Middleton | la camicia a fantasia che fa impazzire tutte e costa 163 euro

Leggi su dilei

(Di giovedì 2 dicembre 2021)ancora una volta detta tendenza in fatto di stile indossando unapaisley, di Ralph Lauren, che139 sterline (circa 163).si è dunque presentata al The World’s Leading Museum Of Art And Design (V&A) di Londra, di cui è madrina, per visitare la mostra Fabergé in London: Romance to Revolution. Come è noto la Duchessa di Cambridge ha una laurea in storia dell’arte ed è molto interessata a tali temi.psichedelica di Ralph Lauren Per essere in linea con l’esposizione,ha quindi deciso di indossare una nuovadi Ralph Lauren dallo stile retrò, che richiama le atmosfere degli anni ...