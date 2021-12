Juventus-plusvalenze | “Vi dico come finirà” I tifosi tremano

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Continua a far parlare la vicendain cui è coinvolta anche la. Sul caso si è espresso anche Leonardi con un’idea chiara. Nedved (Getty Images)Sono giorni particolari per il calcio; in primo piano, infatti, abbiamo la vicenda legata alle. L’inchiesta, partita dalla Continassa, ha fatto esplodere una vera e propria bomba. La prima squadra indagata è stata la, accusata del presunto reato di falso in bilancio e difittizie su cui la procura di Torino vuole vederci chiaro. Con il passare dei giorni sono emersi nuovi dettaglile intercettazioni in cui si è scoperta la perfetta conoscenza, da parte del presidente Agnelli, distava agendo la società bianconera o anche il coinvolgimento di altre cinque squadre di ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus plusvalenze

Due giorni fa, John Elkann aveva garantito che laavrebbe collaborato con gli inquirenti, confidando "di poter far luce si tutti gli aspetti contestati" nella vicenda legata alle. Ieri, nemmeno del tutto a sorpresa, due degli ......dirigenti della, Andrea Agnelli , Pavel Nedved , l'ex Fabio Paratici e altri 3, con le accuse di falso in bilancio, fatture fasulle, falso in borsa in seguito alle oltre 42...Timothy Ormezzano La vittoria di Salerno non ha spazzato via le nubi dal cielo bianconero, ma almeno ha dato un po' di ossigeno alla Juventus. Come se non bastasse la classifica ...Basta plusvalenze e parametri zero con ricchi compensi ai procuratori. Il nuovo a.d. punta ad accordi con meno variabili per avere un’esatta valutazione dell’impatto sul bilancio ...