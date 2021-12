Juventus, occhi puntati su un obiettivo della Roma: arriva dalla Bundesliga! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Per la Juventus di Massimiliano Allegri questa stagione non è partita con i migliori propositi. Attualmente la squadra è al settimo posto a pari merito con Bologna e Fiorentina, tutte a meno uno dalla Roma quinta. L’ultima vittoria contro la Salernitana dà un pò di respiro ad un ambiente che si era fatto pesantissimo in seguito alle ultime prestazioni opache della squadra. Zakaria Juve Borussia MoenchegladbachIntanto sul fronte mercato i bianconeri starebbero pensando a rinforzare il reparto di centrocampo e Cherubini avrebbe individuato il profilo ideale in Denis Zakaria, obiettivo anche della Roma. Secondo Tuttosport lo svizzero è il primo nome nella lista di Allegri. LEGGI ANCHE: Inter, Marotta sogna il grande colpo a parametro zero! Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Per ladi Massimiliano Allegri questa stagione non è partita con i migliori propositi. Attualmente la squadra è al settimo posto a pari merito con Bologna e Fiorentina, tutte a meno unoquinta. L’ultima vittoria contro la Salernitana dà un pò di respiro ad un ambiente che si era fatto pesantissimo in seguito alle ultime prestazioni opachesquadra. Zakaria Juve Borussia MoenchegladbachIntanto sul fronte mercato i bianconeri starebbero pensando a rinforzare il reparto di centrocampo e Cherubini avrebbe individuato il profilo ideale in Denis Zakaria,anche. Secondo Tuttosport lo svizzero è il primo nome nella lista di Allegri. LEGGI ANCHE: Inter, Marotta sogna il grande colpo a parametro zero!

