Juventus | l’iniziativa emoziona i tifosi | ecco di cosa si tratta

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 2 dicembre 2021) La, nella giornata di domani, darà il via ad un’iniziativa che ha lasciato senza parole i. Scopriamo disi(Lapresse)Nell’ultimo turno di campionato, laha vinto contro la Salernitana; un successo importante sia dal punto di vista psicologico ma soprattutto sotto l’aspetto della classifica con i bianconeri rimasti a contatto con il treno Champions League. Il campo, però, non è l’unica preoccupazione del club. La società è stata travolta dall’inchiesta giudiziarie sulle plusvalenze; situazione per nulla semplice le cui conseguenze potrebbero cambiare completamente le strategie di mercato. La, qualora dovesse pagare la multa (di cui ancora non si sa l’importo), si troverebbe ancora più in difficoltà dal punto di ...