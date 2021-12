Juventus, il ko di Chiesa cambia le strategie del mercato: il nuovo piano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il ko di Chiesa potrebbe cambiare e stravolgere gli obiettivi del prossimo mercato bianconero. La Juventus potrebbe puntare l’indice su un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo Il mercato della Juventus punterà l’indice su un nuovo centrocampista capace di adattarsi alla perfezione nella nuova idea tattica di Allegri. Un mediano perfetto ideale sia in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il ko dipotrebbere e stravolgere gli obiettivi del prossimobianconero. Lapotrebbe puntare l’indice su unattaccante per completare il reparto offensivo Ildellapunterà l’indice su uncentrocampista capace di adattarsi alla perfezione nella nuova idea tattica di Allegri. Un mediano perfetto ideale sia in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : #Juventus | Come avvenuto con #DeWinter, in assenza di #Danilo, lo stop lungo di #Chiesa spinge in prima squadra… - GiovaAlbanese : ?? Federico #Chiesa sta facendo esami al J Medical: si teme uno stop lungo. #Juventus - GoalItalia : Alex Sandro asfaltato ? Rabiot cos'è ? Bentancur ancora male ?? Chiesa corre a vuoto ????? Le pagelle di… - CarloMarziali : Questo è il motivo per il quale #Pirlo andava confermato dalla #Juventus. #Allegri ha messo ai margini della rosa… - reddist92 : RT @AntonioCorsa: Una delle conseguenze dirette dell'assenza di un finalizzatore come #Ronaldo nell'attuale Juventus: tre giocatori come Cu… -