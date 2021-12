Juventus e il caso plusvalenze: ecco come cambia il mercato (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’inchiesta che sta riguardando la Juventus rischia di avere serie conseguenze sul mercato della società bianconera. Agnelli (Getty Images)La Juventus, nell’ultimo turno di campionato, ha vinto contro la Salernitana; tre punti importanti per restare in scia del quarto posto, distante sette lunghezze. Il club, però, in questo momento ha altri pensieri per la testa; l’inchiesta giudiziaria, per il presunto reato di falso in bilancio e per il discorso plusvalenze fittizie, sta causando non poca preoccupazione all’interno del mondo bianconero. Le conseguenze economiche (si parla di multa salatissima) potrebbero portare ripercussioni importanti per quanto riguarda il mercato. Sappiamo benissimo quanto Allegri abbia bisogno di, almeno, un paio di rinforzi; l’obiettivo della dirigenza, prima del terremoto ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’inchiesta che sta riguardando larischia di avere serie conseguenze suldella società bianconera. Agnelli (Getty Images)La, nell’ultimo turno di campionato, ha vinto contro la Salernitana; tre punti importanti per restare in scia del quarto posto, distante sette lunghezze. Il club, però, in questo momento ha altri pensieri per la testa; l’inchiesta giudiziaria, per il presunto reato di falso in bilancio e per il discorsofittizie, sta causando non poca preoccupazione all’interno del mondo bianconero. Le conseguenze economiche (si parla di multa salatissima) potrebbero portare ripercussioni importanti per quanto riguarda il. Sappiamo benissimo quanto Allegri abbia bisogno di, almeno, un paio di rinforzi; l’obiettivo della dirigenza, prima del terremoto ...

