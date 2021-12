Juventus, Allegri: «Stiamo gestendo bene le pressioni» (Di giovedì 2 dicembre 2021) “E’ stata una buona prestazione, non era facile contro la Salernitana su questo campo. Nel secondo tempo abbiamo rischiato, due o tre cross sono passati in area. Stasera potevamo fare più gol. Abbiamo gestito bene la palla, dobbiamo migliorare nella gestione tra le linee e in accelerazione. In questo momento la squadra può anche subire le pressioni, invece sono stati molto bravi. E’ una bella vittoria ma bisogna migliorare ancora, in campionato siamo in ritardo abbiamo perso undici punti nella quattro partite iniziali”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn dopo dopo il successo in casa della Salernitana. “La Juve ci ha dato tanto, in questo momento bisogna dare noi qualcosa alla Juventus, abbiamo un senso di responsabilità – ha aggiunto – Stasera si sono messi ... Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) “E’ stata una buona prestazione, non era facile contro la Salernitana su questo campo. Nel secondo tempo abbiamo rischiato, due o tre cross sono passati in area. Stasera potevamo fare più gol. Abbiamo gestitola palla, dobbiamo migliorare nella gestione tra le linee e in accelerazione. In questo momento la squadra può anche subire le, invece sono stati molto bravi. E’ una bella vittoria ma bisogna migliorare ancora, in campionato siamo in ritardo abbiamo perso undici punti nella quattro partite iniziali”. Lo ha detto il tecnico dellaMassimilianoai microfoni di Dazn dopo dopo il successo in casa della Salernitana. “La Juve ci ha dato tanto, in questo momento bisogna dare noi qualcosa alla, abbiamo un senso di responsabilità – ha aggiunto – Stasera si sono messi ...

