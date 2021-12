(Di giovedì 2 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

EzioGreggio : La @juventusfc di quest’anno è questa,è la Juve di Ronaldo senza @Cristiano E senza una punta di peso che lo abbia… - AlfredoPedulla : Ora la verità che in molti hanno paura a dire è che, quando la Juve ha perso Marotta, ha speso tanto e male e si st… - sportli26181512 : Juve senza Champions? Partenza con un handicap da -80 milioni: Juve senza Champions? Partenza con un handicap da -8… - Gazzetta_it : Juve senza Champions? Partenza con un handicap da -80 milioni - __Daniels__ : @RInfascelli @MeoPinelli Se ci ammoniscono senza motivo diffidati giocheremo male pure la prossima partita. Ormai s… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve senza

Dopo quindici giornate la classifica in campionato della Juventus recita settimo posto, un piazzamento che escluderebbe i bianconeri dalla qualificazione in Europa.coppe continentali a piangere sarebbe prima di tutto il bilancio, visto che la partecipazione alla Champions è foriera di decine di milioni di euro, denari freschi capaci di mettere a posto i ...... ha colto l'occasione per parlare del caso plusvalenze che vede lae i suoi vertici indagati: "...calcio ha però generato oltre 22 milioni di tifosi persi e reso necessario un intervento...Il presidente della Figc: "Nel mondo dello sport ci sono continuamente forme di degenerazione che comunque devono essere accertate oltre che provate" ...Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sono stati nuovi contatti fra le parti nelle ultime settimane, ma la concorrenza è già altissima, con il Borussia Dortmund pronto all'affondo anche a livello ...