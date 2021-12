sportli26181512 : Juve, ripresa dei lavori per Allegri: possesso palla e partitella: I bianconeri iniziano la preparazione in vista d… - gilnar76 : Ultimissime Juve: ripresa verso il Genoa, Commisso parla di Vlahovic #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - gilnar76 : Allenamento Juve: ripresa verso il Genoa. Le novità dalla Continassa #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Allenamento Juve: ripresa verso il Genoa. Le novità dalla Continassa - - gilnar76 : LAVAGNA TATTICA – Salernitana Juve: la squadra di Allegri soffre a inizio ripresa #Finoallafine #Forzajuve… -

Corriere dello Sport.it

TORINO - La Juventus , dopo la giornata di riposo all'indomani della vittoria con la Salernitana, è tornata a lavorare nella mattinata di oggi in vista del prossimo impegno di campionato, contro il ......oggi in corte di Assise uno degli avvocati difensori alladel processo per i fatti del 3 giugno 2017 , quando, durante la proiezione su maxi schermo della finalissima di Champions trae ...TORINO - La Juventus, dopo la giornata di riposo all'indomani della vittoria con la Salernitana, è tornata a lavorare nella mattinata di oggi in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Gen ...La Juve torna al lavoro dopo un giorno di riposo, De Sciglio e McKennie non rientrano in gruppo e rimangono in dubbio per domenica ...