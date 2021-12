(Di giovedì 2 dicembre 2021), nel post partita di Sassuolo-Napoli. Il difensore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone nel post partita di Sassuolo–Napoli, ecco le sue … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ? 80’ | Sostituzione per noi ?? @kkoulibaly26 ?? Juan Jesus #SassuoloNapoli 1-2 ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #Jesus “Domani è un match da vincere, abbiamo una rosa competitiva” #SpartakNapoli #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - gamonapoli : Zapata vs Juan Jesus e io andrò anche allo stadio a gustarmi questo scontro epico… che culo!! - Frances13758250 : RT @jeremymene7: Koulibaly fuori 3-4 settimane Questi vengono a San Siro con Rrahmani-Juan Jesus, Lobotka a centrocampo e Petagna punta - KunGrax : RT @jeremymene7: Koulibaly fuori 3-4 settimane Questi vengono a San Siro con Rrahmani-Juan Jesus, Lobotka a centrocampo e Petagna punta -

Cede anche Koulibay per un dolore all'inguine (80' entra). Il Napoli resiste generosamente. Una sola volta Petagna riesce a portare palla avanti facendo respirare la squadra (83'). Ma gli ...Il Napoli si abbassa, perde anche Koulibaly (dentro) e all'89' arriva la beffa: Berardi pennella una punizione dalla trequarti, Ferrari svetta più in alto di tutti e fa 2 - 2. Nel finale ...ForzAzzurri.net Juan Jesus: "Siamo stati condizionati dagli infortuni, il campionato è ancora lungo" Interviste ...Il Napoli si abbassa, perde anche Koulibaly (dentro Juan Jesus) e all'89' arriva la beffa: Berardi pennella una punizione dalla trequarti, Ferrari svetta più in alto di tutti e fa 2-2. Proprio quando ...