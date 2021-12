Jane par Charlotte | il ritratto istintivo e tattile della Gainsbourg della madre Birkin

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 dicembre 2021) È ancora una questione di donne al Torino Film Festival numero 39.par, documentario lucente, fotografico, mai nostalgico, dove l’attriceaccenna unvisivo di mamma, continua una linea immaginaria di film al femminile con doppie protagoniste. Anita Ekberg e Monica Bellucci in The girl in the fountain. Le (ex) modelle attrici Almudena Amor e Vera Valdez nell’horror La Abuela, ed ora. Una riflesso, prosecuzione, procreazione dell’altra, dentro la stessa inquadratura, di fianco, a ridosso. Monade familiare affettiva delicata che incanta nell’avvicinamento di otturatori, ottiche, marchingegni, macchine che utilizza ...