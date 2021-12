J-Ax sulla legalizzazione della cannabis | dall’appello a Mario Draghi ai terrapiattisti

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Un lungo intervento di J-Axè al centro del nuovo episodio dei 2 centesimi, l’appuntamento libero in cui il rapper dice la sua sui grandi temi dell’attualità. A questo giro Alessandro Aleotti fa il puntosituazione in Italia, specialmente alla luce del successoraccolta firme avvenuta a settembre che ha portato a 630mila risultati. Per il momento il governo tace, per questo J-Ax cerca di rinfrescare la memoria ai suoi follower con 6 minuti di discorso durante i quali espone le vere ragioni secondo le quali la politica continua a temporeggiare su una legge che porti alla. Il rapper fa riferimento soprattutto alla Germania, all’Olanda e al Colorado, Paesi che grazie allao ...

di Monica De Santis Lo scorso 28 ottobre sono state depositate in Corte di Cassazione le 630mila firme, raccolte, a favore del Referendum, depositato lo scorso 7 settembre,della cannabis con l'obiettivo di andare al voto la prossima primavera per cambiare l'attuale normativa. Il referendum sostenuto dall'Associazione Luca Coscioni, Meglio Legale, ...... l'INCB ha sviluppato delle Linee guida in completa opacità sollevando preoccupazioni... Il ministro Di Maio, che in teoria dovrebbe essere a favore delladella cannabis, dovrebbe ...La presentazione e i commenti dei principali fatti internazionali della giornata, attraverso le analisi dei media di tutto il mondo ...I “2 centesimi” del rapper sulla cannabis: «Politici, soprattutto PD e 5 Stelle, quand’è che vi date una svegliata? Seicentomila italiani stanno aspettando una vostra risposta. Legalize it motherfucke ...