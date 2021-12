Italia, uomo va a fare la dose, ma quello che scoprono i medici ha dell’incredibile (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un uomo a Biella si è presentato questa sera all’hub vaccinale convinto di poter ingannare gli operatori sanitari e poter ottenere il Green Pass senza però fare realmente il vaccino anti-Covid. All’hub vaccinale, infatti, si è presentato con un avambraccio in silicone. Fortunatamente gli operatori sanitari non sono caduti nel tranello. E per l’uomo col braccio finto – si tratta di un cinquantenne – scatta ora la denuncia ai carabinieri e l'Asl segnalerà il caso alla procura. Tutto è accaduto in un centro vaccinale del comune piemontese ad accesso diretto per le prime dosi. Scoperto, chiede all'operatrice di chiudere un occhio. L'applicazione in silicone era molto simile alla vera pelle, ma il colore e la percezione al tatto hanno insospettito l'operatrice sanitaria che stava per iniettare il vaccino anti-Covid al cinquantenne ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una Biella si è presentato questa sera all’hub vaccinale convinto di poter ingannare gli operatori sanitari e poter ottenere il Green Pass senza peròrealmente il vaccino anti-Covid. All’hub vaccinale, infatti, si è presentato con un avambraccio in silicone. Fortunatamente gli operatori sanitari non sono caduti nel tranello. E per l’col braccio finto – si tratta di un cinquantenne – scatta ora la denuncia ai carabinieri e l'Asl segnalerà il caso alla procura. Tutto è accaduto in un centro vaccinale del comune piemontese ad accesso diretto per le prime dosi. Scoperto, chiede all'operatrice di chiudere un occhio. L'applicazione in silicone era molto simile alla vera pelle, ma il colore e la percezione al tatto hanno insospettito l'operatrice sanitaria che stava per iniettare il vaccino anti-Covid al cinquantenne ...

