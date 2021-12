Italia | scossa di terremoto 3 8 | gente in strada

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Uno sisma consiste in una serie di rapide oscillazioni del suolo dovute a un brusco rilascio dell’energia accumulatasi in una zona sotterranea compresa tra poche decine di metri e centinaia di chilometri di profondità, l’ipocentro. Il punto sulla superficie terrestre situato sulla verticale dell’ipocentro si chiama epicentro. Gli “scossoni” che si propagano in tutte le direzioni a partire dall’ipocentro sono dovuti alle deformazioni della roccia causate dalle onde sismiche. Una fortediè stata avvertita dalla popolazione delle Isole Eolie. Ladi magnitudo 3.8 alle 23.44 del 1 dicembre, secondo la rilevazione di Ingv. Il sisma è stato avvertito distintamente, ma non si segnalano danni a cose o persone. Da alcuni giorni un'intensa attività sismica sta interessando l'area ...