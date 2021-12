Italia-Cina, al via la settimana della Scienza, Tecnologia e Innovazione (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ha preso avvio il 1° Dicembre la settimana Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione, che focalizza la sua attenzione sulle trasformazioni della società e dell’economia in una prospettiva post-pandemica per traguardare la transizione digitale e la sostenibilità ambientale. L’evento, giunto alla sua 11ma edizione, quest’anno in digitale dopo lo stop subito lo scorso anno, ha origine dalla stipula di programmi bilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica, che si sono susseguiti negli anni, promossi dai due governi attraverso il Ministero Italiano dell’Università e della Ricerca e il Ministero cinese della Scienza e della Tecnologia, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ha preso avvio il 1° Dicembre la, che focalizza la sua attenzione sulle trasformazionisocietà e dell’economia in una prospettiva post-pandemica per traguardare la transizione digitale e la sostenibilità ambientale. L’evento, giunto alla sua 11ma edizione, quest’anno in digitale dopo lo stop subito lo scorso anno, ha origine dalla stipula di programmi bilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica, che si sono susseguiti negli anni, promossi dai due governi attraverso il Ministerono dell’Università eRicerca e il Ministero cinese, ...

Italia-Cina, al via la Settimana della Scienza, Tecnologia e Innovazione

