Ita sottoscrive il Contratto collettivo di categoria In prospettiva possibili aumenti di stipendio e premi di risultato

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Svolta nelle relazioni sindacali di Ita. La compagnia aerea ha accettato dire ilnazionale dicosa che aveva scelto di non fare in un primo momento “ancorando” i contratti di lavoro ad un semplice regolamento aziendale. “È stato sottoscritto oggi con Assaereo il rinnovo delnazionale di lavoro e contestualmente, con Ita Airways, un protocollo sulle relazioni sindacali che dovrà assolutamente riportare alla normalità i rapporti industriali“, comunicano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo. “Sulla base di queste premesse è stato firmato un accordo industriale che implementa le previsioni di assunzione, in arco di piano, di ulteriori 4mila lavoratori, entro giugno 2022, con le necessarie certificazioni e ...