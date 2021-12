Ita Airways | firmato accordo con i sindacati sul contratto di lavoro Arriva il premio di risultato

(Di giovedì 2 dicembre 2021) L'intesa mette fine al duro contrasto sorto dopo la rottura delle trattative in settembre sulle condizioni d'impiego dei dipendenti assunti dalla nuova compagnia aerea controllata dal ministero dell'Economia

Advertising

reportrai3 : ESCLUSIVA REPORT: L'AUDIO INTEGRALE DI ALTAVILLA (ITA AIRWAYS) CONTRO DIPENDENTI 'SINDACALIZZATI' Amoroso, segretar… - pi4630 : RT @reportrai3: ESCLUSIVA REPORT: L'AUDIO INTEGRALE DI ALTAVILLA (ITA AIRWAYS) CONTRO DIPENDENTI 'SINDACALIZZATI' Amoroso, segretario nazio… - Steno5Stelle : RT @reportrai3: ESCLUSIVA REPORT: L'AUDIO INTEGRALE DI ALTAVILLA (ITA AIRWAYS) CONTRO DIPENDENTI 'SINDACALIZZATI' Amoroso, segretario nazio… - simone_severa : RT @reportrai3: ESCLUSIVA REPORT: L'AUDIO INTEGRALE DI ALTAVILLA (ITA AIRWAYS) CONTRO DIPENDENTI 'SINDACALIZZATI' Amoroso, segretario nazio… - solounastella : RT @reportrai3: ESCLUSIVA REPORT: L'AUDIO INTEGRALE DI ALTAVILLA (ITA AIRWAYS) CONTRO DIPENDENTI 'SINDACALIZZATI' Amoroso, segretario nazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ita Airways

"E' stato sottoscritto oggi con Assaereo il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e contestualmente, con, un protocollo sulle relazioni sindacali che dovrà assolutamente ......al duro contrasto sorto dopo la rottura delle trattative in settembre sulle condizioni d'impiego dei dipendenti assunti dalla nuova compagnia aerea controllata dal ministero dell'Economia...Accordo industriale che implementa le previsioni di assunzione di ulteriori 4 mila lavoratori entro giugno 2022 ...Così Alfredo Altavilla Presidente Esecutivo di ITA Airways. “Due sono gli elementi da sottolineare, l’introduzione del Premio di Risultato presente per la prima volta in una misura così significativa ...