Istat, la disoccupazione in ottobre sale al 9,4%: 51mila in più cercano lavoro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il tasso di disoccupazione sale in ottobre al 9,4% , lo 0,2% in più rispetto a settembre e lo 0,6% in meno rispetto a ottobre 2020, secondo i dati dell' Istat . Le persone in cerca di lavoro nell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il tasso diinal 9,4% , lo 0,2% in più rispetto a settembre e lo 0,6% in meno rispetto a2020, secondo i dati dell'. Le persone in cerca dinell'...

Advertising

Nonnepossopi1 : RT @MediasetTgcom24: Istat, la disoccupazione in ottobre sale al 9,4%: 51mila in più cercano lavoro #disoccupazione - andreastoolbox : Istat. A ottobre +35 mila occupati, in un anno +390 mila. Tasso al 58,6% - Rai News - info_longo : @GeMa7799 @FrancescoSaro Come la disoccupazione sale al 9,4%?C'è la ripresa. lo dice l'istat!!! - MirellaMalvici4 : RT @eziomauro: Istat, a ottobre 35 mila occupati. Sale anche il tasso di disoccupazione - andreap46674638 : RT @MediasetTgcom24: Istat, la disoccupazione in ottobre sale al 9,4%: 51mila in più cercano lavoro #disoccupazione -