Irap, cartelle fiscali e non solo: ecco le proroghe nel decreto Fisco-lavoro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Vari i provvedimenti di proroga di numerosi termini, inclusi con lo strumento dell’emendamento nel decreto Fisco-lavoro, che ha ricevuto l’ok da parte delle commissioni Finanze e lavoro del Senato. In particolare abbiamo nove giorni di proroga per rottamazione ter e saldo e stralcio, due mesi in più per il pagamento Irap, e il rinvio a fine 2021 del termine di pagamento per le cartelle notificate dal primo settembre 2021 al 31 dicembre 2021. ecco qualche dettaglio. Pagamento Irap, rottamazione ter e saldo e stralcio e cartelle di pagamento: i rinvii Per quanto riguarda l’Irap, abbiamo che la scadenza per la restituzione dell’esonero Irap valida per coloro i quali hanno ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 2 dicembre 2021) Vari i provvedimenti di proroga di numerosi termini, inclusi con lo strumento dell’emendamento nel, che ha ricevuto l’ok da parte delle commissioni Finanze edel Senato. In particolare abbiamo nove giorni di proroga per rottamazione ter e saldo e stralcio, due mesi in più per il pagamento, e il rinvio a fine 2021 del termine di pagamento per lenotificate dal primo settembre 2021 al 31 dicembre 2021.qualche dettaglio. Pagamento, rottamazione ter e saldo e stralcio edi pagamento: i rinvii Per quanto riguarda l’, abbiamo che la scadenza per la restituzione dell’esonerovalida per coloro i quali hanno ...

