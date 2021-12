Intervista col vampiro, Kirsten Dunst: "Tom Cruise faceva il tifo per me durante l'audizione" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Kirsten Dunst ha rivelato che ottenere il ruolo di Claudia in Intervista col vampiro al fianco di Tom Cruise e Brad Pitt è stata 'una cosa grossa per me'. Kirsten Dunst ha recentemente parlato dell'audizione che le fece ottenere il ruolo di Claudia in Intervista col vampiro. L'attrice aveva 12 anni all'epoca e stava recitando al fianco di Brad Pitt e Tom Cruise: in un nuovo video di Netflix, la Dunst ha ricordato come quest'ultimo l'abbia aiutata ad ottenere la parte. "Ricordo che feci moltissimi provini prima di ottenere il ruolo, era il mio primo ruolo importante, fu una cosa grossa per me", ha raccontato Kirsten. "Prima di essere scelta partecipai anche ad un provino ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 dicembre 2021)ha rivelato che ottenere il ruolo di Claudia incolal fianco di Tome Brad Pitt è stata 'una cosa grossa per me'.ha recentemente parlato dell'che le fece ottenere il ruolo di Claudia incol. L'attrice aveva 12 anni all'epoca e stava recitando al fianco di Brad Pitt e Tom: in un nuovo video di Netflix, laha ricordato come quest'ultimo l'abbia aiutata ad ottenere la parte. "Ricordo che feci moltissimi provini prima di ottenere il ruolo, era il mio primo ruolo importante, fu una cosa grossa per me", ha raccontato. "Prima di essere scelta partecipai anche ad un provino ...

