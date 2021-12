Inter,Antonello: «Nessuna speculazione edilizia. Il nuovo stadio ha un unico scopo» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, in un’Intervista concessa all’edizione milanese del Corriere della Sera respinge con forza le accuse dei comitati che chiedono di non demolire il Meazza: “Quella dei club non è un’operazione speculativa. Siamo rientrati all’Interno dei parametri del Pgt. L’unico Interesse che hanno i club è di avere uno stadio moderno che possa supportarli nello sviluppo e renderli competitivi con gli altri club. Non c’è Nessuna volontà di fare speculazione edilizia. Noi siamo club di calcio, giochiamo a calcio, ma vogliamo avere infrastrutture che ci garantiscano risultati a livello europeo. È il nostro unico scopo“. Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alessandro, amministratore delegato dell’, in un’vista concessa all’edizione milanese del Corriere della Sera respinge con forza le accuse dei comitati che chiedono di non demolire il Meazza: “Quella dei club non è un’operazione speculativa. Siamo rientrati all’no dei parametri del Pgt. L’esse che hanno i club è di avere unomoderno che possa supportarli nello sviluppo e renderli competitivi con gli altri club. Non c’èvolontà di fare. Noi siamo club di calcio, giochiamo a calcio, ma vogliamo avere infrastrutture che ci garantiscano risultati a livello europeo. È il nostro“.

