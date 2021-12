Insulti razzisti per la sua pelle olivastra: Miss Sorriso Umbria attaccata sui social (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’ignoranza e la grettezza non hanno mai fine, nel nostro paese come in tutti gli altri, sui social come nel mondo “offline”. Miss Sorriso Umbria, Anna Giulia Fossatelli, ternana di appena 18 anni è stata attaccata sui social con Insulti razzisti dopo le pre-selezioni di Miss Italia. Un “leone da tastiera” ha commentato i suoi post con commenti fortemente razzisti a causa del colore della pelle olivastra della ragazza. Attaccati anche i genitori della giovane. Anna Giulia ha sporto denuncia alla Digos. Insulti razzisti contro Miss Sorriso Umbria durante le pre-selezioni di Miss ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’ignoranza e la grettezza non hanno mai fine, nel nostro paese come in tutti gli altri, suicome nel mondo “offline”., Anna Giulia Fossatelli, ternana di appena 18 anni è statasuicondopo le pre-selezioni diItalia. Un “leone da tastiera” ha commentato i suoi post con commenti fortementea causa del colore delladella ragazza. Attaccati anche i genitori della giovane. Anna Giulia ha sporto denuncia alla Digos.controdurante le pre-selezioni di...

Advertising

fattoquotidiano : Bologna, insulti razzisti a un giovane calciatore: “Negro di m***a”. Lui scoppia in lacrime e i compagni lasciano i… - DonnaGlamour : Chi è Anna Giulia Fossatelli, la Miss vittima di insulti razzisti - Nutizieri : Insulti razzisti in campo, il giudice: «Se ne occupi la Procura federale» - corrierebologna : Insulti razzisti in campo, il giudice: «Se ne occupi la Procura federale» - TOSADORIDANIELA : RT @ruotologiacomo: @NoContextNapoli Arbitraggi del genere se li subissero l'Inter o il Milan,per non parlare della Juve,scatenerebbero il… -