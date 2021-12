Insigne, il punto sul rinnovo: per De Laurentiis dipende solo dal capitano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Ormai lo sanno tutti, eppure la situazione continua ad essere sempre la stessa. Al momento, infatti, non si registrano passi in avanti nella trattativa. In base a quanto riferito sul proprio sito da La Gazzetta dello Sport, infatti, la trattativa fra il Napoli e Insigne è attualmente arenata. Foto: GETTY: Napoli Insigne rinnovo In più occasioni, il presidente De Laurentiis ha sottolineato come dipenda solo da Insigne. Il club intende confermare il proprio capitano, ma non alle attuali cifre. La società, infatti, vorrebbe giungere ad un punto d'incontro inferiore ai quattro milioni netti attualmente percepiti dal giocatore. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lorenzodel Napoli, ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Ormai lo sanno tutti, eppure la situazione continua ad essere sempre la stessa. Al momento, infatti, non si registrano passi in avanti nella trattativa. In base a quanto riferito sul proprio sito da La Gazzetta dello Sport, infatti, la trattativa fra il Napoli eè attualmente arenata. Foto: GETTY: NapoliIn più occasioni, il presidente Deha sottolineato come dipendada. Il club intende confermare il proprio, ma non alle attuali cifre. La società, infatti, vorrebbe giungere ad und'incontro inferiore ai quattro milioni netti attualmente percepiti dal giocatore.

