Ingegnere rapito a Marano, parla la madre: «Sono piombati in casa travestiti da carabinieri» (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Me li Sono trovati in casa. Ero al telefono e non ho avuto il tempo di abbozzare una reazione. Erano tre, uno mi ha strattonato, ha afferrato il telefono e lo ha scaraventato a terra». A... Leggi su ilmattino (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Me litrovati in. Ero al telefono e non ho avuto il tempo di abbozzare una reazione. Erano tre, uno mi ha strattonato, ha afferrato il telefono e lo ha scaraventato a terra». A...

Advertising

LucianoQuaranta : RT @AngeloTofalo: Domani alle 18 sarò alla #Mondadori Bookstore di Chieri (TO) per presentare il saggio “#IntelligenceCollettiva - Appunti… - germanazuffanti : RT @AngeloTofalo: Domani alle 18 sarò alla #Mondadori Bookstore di Chieri (TO) per presentare il saggio “#IntelligenceCollettiva - Appunti… - COLINTelligence : RT @AngeloTofalo: Domani alle 18 sarò alla #Mondadori Bookstore di Chieri (TO) per presentare il saggio “#IntelligenceCollettiva - Appunti… - AngeloTofalo : Domani alle 18 sarò alla #Mondadori Bookstore di Chieri (TO) per presentare il saggio “#IntelligenceCollettiva - Ap… - NimianeStandish : RT @Corriere: Napoli, ingegnere rapito da una banda di criminali: riesce a liberarsi e scappa -