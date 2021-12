Infortunio Kjaer: l’esito degli esami effettuati oggi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il danese Simo Kjaer è uscito anzitempo dalla sfida di Marassi contro il Genoa: per il centrale oggi l’esito degli esami strumentali Nella sfida di ieri sera fra Genoa e Milan, oltre al risultato ha fatto eco anche l’uscita per Infortunio di Simon Kjaer. Pochi minuti in campo e l’uscita in barella per il centrale rossonero. oggi erano attesi gli esami strumentali per capire l’entità dell’Infortunio. Problema ai legamenti del ginocchio sinistro e domani operazione per rimettersi in piedi il prima possibile. Grossa tegola per il Milan di Pioli. CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il danese Simoè uscito anzitempo dalla sfida di Marassi contro il Genoa: per il centralestrumentali Nella sfida di ieri sera fra Genoa e Milan, oltre al risultato ha fatto eco anche l’uscita perdi Simon. Pochi minuti in campo e l’uscita in barella per il centrale rossonero.erano attesi glistrumentali per capire l’entità dell’. Problema ai legamenti del ginocchio sinistro e domani operazione per rimettersi in piedi il prima possibile. Grossa tegola per il Milan di Pioli. CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : Visite mediche per #Kjaer dopo l'infortunio di #GenoaMilan (@antonello_gioia ) - AntoVitiello : Uno scatenato #Messias si abbatte sul #Genoa e porta 3 punti al #Milan. Prima doppietta rossonera per il brasiliano… - AntoVitiello : In bocca al lupo a Simon #Kjaer uscito in barella per infortunio ?? #genoamilan - lccatt : RT @Corriere: Kjaer operato domani ai legamenti: per il difensore del Milan stagione finita - serieAnews_com : #Milan, Simon #Kjaer si opererà già domani: ancora incerti i tempi di recupero. -