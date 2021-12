In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Dicembre: Multinazionali – Cingolani vuole a capo del Pnrr il McKinsey boy (Di venerdì 3 dicembre 2021) Porte girevoli Cingolani piazza al comando del Pnrr un tecnico McKinsey Nomine – Paolo D’Aprile sarà indicato come capo dipartimento per l’attuazione del Piano: lo conosce bene perché lo ha scritto lui Di Marco Palombi Aumma aumma Di Marco Travaglio Magari è tutto falso, ma allora ci vorrebbe una netta smentita dei due interessati, Draghi e Di Maio. Che invece, per tutta la giornata di ieri, non è arrivata. La notizia, data da Repubblica citando “fonti diplomatiche”, è questa: “nel corso di un vertice internazionale, Di Maio si sarebbe lasciato andare a una confidenza… Mario Piano Colao Manovre sul “Cloud” di Stato: i pm indagano sull’appalto Il Polo strategico nazionale e la sfida a tre Di Carlo Di Foggia e Valeria Pacelli La giravolta Dad Draghi scivola sui banchi. Gelo con i suoi ministri “Fino a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Porte girevolipiazza al comando delun tecnicoNomine – Paolo D’Aprile sarà indicato comedipartimento per l’attuazione del Piano: lo conosce bene perché lo ha scritto lui Di Marco Palombi Aumma aumma Di Marco Travaglio Magari è tutto falso, ma allora ci vorrebbe una netta smentita dei due interessati, Draghi e Di Maio. Che invece, per tutta la giornata di ieri, non è arrivata. La notizia, data da Repubblica citando “fonti diplomatiche”, è questa: “nel corso di un vertice internazionale, Di Maio si sarebbe lasciato andare a una confidenza… Mario Piano Colao Manovre sul “Cloud” di Stato: i pm indagano sull’appalto Il Polo strategico nazionale e la sfida a tre Di Carlo Di Foggia e Valeria Pacelli La giravolta Dad Draghi scivola sui banchi. Gelo con i suoi ministri “Fino a ...

fattoquotidiano : NO AL GARANTE DELLA PROSTITUZIONE | Da oggi firmate la petizione “Berlusconi al Quirinale? No, grazie” sul sito del… - antoniospadaro : #PapaFrancesco e i #Vaccini. Il pensiero del Pontefice sulla salute pubblica e l’uso dei vaccini contro il #Covid.… - a_padellaro : FUOCO AMICO SU BORGHI Triste è la sorte delle truppe, disperse e smarrite, del negazionismo, dei crociati dio, patr… - Linkiesta : ?? IN EDICOLA - Gli anni del populismo, il nuovo imperdibile numero di #LinkiestaPaper ?? Con le immagini scattate… - fabiobellentani : RT @antoniospadaro: #PapaFrancesco e i #Vaccini. Il pensiero del Pontefice sulla salute pubblica e l’uso dei vaccini contro il #Covid. Avve… -