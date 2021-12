In 15 anni 53 miliardi investiti in efficienza energetica (Di giovedì 2 dicembre 2021) Italia avanti tutta sull’efficienza energetica. Negli ultimi 15 anni, per effetto dei meccanismi di detrazione fiscale, nel nostro Paese sono stati investiti oltre 53 miliardi di euro. Lo rileva un rapporto dell’Enea. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Italia avanti tutta sull’. Negli ultimi 15, per effetto dei meccanismi di detrazione fiscale, nel nostro Paese sono statioltre 53di euro. Lo rileva un rapporto dell’Enea. sat/red su Il Corriere della Città.

