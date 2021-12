Imu | stretta sulle esenzioni Il 16 dicembre il pagamento del saldo 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Imu stretta

Roma, 2 dicembre 2021 " Dal decreto fiscale arriva lasulle esenzion i. Le famiglie, infatti, non potranno più sdoppiarsi in due case per evitare di pagare l'Imposta municipale unica. Parlamento e governo hanno deciso un giro di vite: l'...Il decreto legge prevede infine unasull': l'esenzione per le le prime case vale solo per un'abitazione a famiglia, anche qualora una delle due case si trovi in un altro comune. NUOVE ...Le famiglie non potranno più sdoppiarsi in due case per evitare di pagare l’Imu. Parlamento e governo hanno deciso un giro di vite: l’ esenzione sarà valida solo per un’abitazione a famiglia, anche se ...Imu prima casa, stretta del governo: l'esenzione sarà valida solo per una abitazione a famiglia, anche se la seconda casa si trova in un altro comune, ecco i dettagli.