Il Veneto chiude i centri tampone ai No Vax: "Test solo a pazienti con sintomi". Il personale dirottato per potenziare la campagna vaccinale (Di giovedì 2 dicembre 2021) VENEZIA – Il Veneto è ormai la regione italiana con maggior numero di contagi Covid. L'1 dicembre ha, infatti, toccato una punta di 5.018 nuovi infetti, una cifra superiore ai 4.726 della Lombardia, che però con 10 milioni di abitanti ha una popolazione doppia rispetto al Veneto. Vista la carenza di personale sanitario e l'indicazione generale di incentivare le vaccinazioni (terza dose), le Ulss del Veneto hanno deciso di sospendere l'effettuazione dei tamponi per chi non rientra nelle categorie a rischio o non è sintomatico, dirottando verso le strutture private chi non ha diritto ai Test gratuiti. Alcuni giorni fa il governatore Luca Zaia aveva lamentato che nonostante il sistema sanitario regionale possa contare su 61mila dipendenti, non è in grado di garantire attività ordinarie e nuove funzioni ...

