Il sogno di Margherita Sarfatti di far alleare l’Italia fascista all’America

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Al di là della finalità dichiarata a posteriori, il viaggio americano della– pur motivato da una profonda curiosità intellettuale – ne assunse anche una politica. Vuole sondare la possibilità che la simpatia di Roosevelt per il fascismo possa evolversi in un rapporto politico e sottrarrealla paventata alleanza con la Germania. È essenzialmente una sua idea, non il frutto di un incarico affidatogli nel quadro di quella diplomazia “parallela” e sotterranea che pure era nelle corde del “capo”. In questo senso il viaggio fu fallimentare. La simpatia di Roosevelt si fermava di fronte al carattere dittatoriale del fascismo. Tuttavia laprova a svolgere in proprio una missione di “avvicinamento”. Grazie ai rapporti amicali stretti già in Italia con il cugino del presidente, Theodore Roosevelt junior, ...