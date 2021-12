(Di giovedì 2 dicembre 2021) "Giannitrascina i Milwaukee Bucks alla vittoria". Basta un tagto e Gianni, ex sindaco di Roma, si trova al posto di Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks ...

Advertising

giangio87 : RT @SkyTG24: Usa, il sito sbaglia: Gianni Alemanno diventa giocatore dell'Nba - gabryazzy : RT @SkyTG24: Usa, il sito sbaglia: Gianni Alemanno diventa giocatore dell'Nba - SkyTG24 : Usa, il sito sbaglia: Gianni Alemanno diventa giocatore dell'Nba - Arturoarthuren : bravo Alemanno si ritrova nella Nba - TV7Benevento : Il sito sbaglia, Alemanno si ritrova nella Nba... -

Ultime Notizie dalla rete : sito sbaglia

Adnkronos

Merito della pagina Facebook di TheScore,e app che vanta oltre 4 milioni di follower sul social. I Bucks vincono la sfida con i Charlotte Hornets per 127 - 125, Antenokounmpo mette a referto 40 ...L'ex sindaco di Roma si trova menzionato al posto di Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks, nella pagina Facebook di TheScore ed è subito diluvio di ricerche sul web e di battute"Gianni Alemanno trascina i Milwaukee Bucks alla vittoria". Basta un tag sbagliato e Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, si trova al posto di Giannis Antetokou ...“Gianni Alemanno trascina i Milwaukee Bucks alla vittoria“. La pagina Facebook TheScore, sito e app con oltre 4 milioni di follower sui social, ha sbagliato tag per raccontare la partita tra i Bucks e ...