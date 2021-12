Il mistero del cadavere sull’Etna. Accanto al corpo una pagina di necrologi del 1978 (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’uomo dell’Etna continua a custodire silenziosamente il suo segreto. Quando tre settimane fa, le Fiamme Gialle hanno ripescato il cadavere giù nelle viscere del vulcano, sembrava già la trama di un episodio di Montalbano. Era rimasto lì, nella grotta Zafferana, per oltre quarant’anni, con un pettine in tasca e l’orologio fermo alle 10:55. E ora è proprio il caso di dire «il mistero si infittisce». Accanto a quell’uomo ben vestito – troppo, per essere un semplice escursionista – è stato trovato uno strano foglio di giornale. È la pagina dei necrologi de La Sicilia, datata 15 dicembre 1978. Secondo quanto riportato da La Repubblica, alcuni nomi delle persone decedute sarebbero stati sottolineati: un professore universitario, un medico, un geometra, un anziano e una professoressa. I ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’uomo dell’Etna continua a custodire silenziosamente il suo segreto. Quando tre settimane fa, le Fiamme Gialle hanno ripescato ilgiù nelle viscere del vulcano, sembrava già la trama di un episodio di Montalbano. Era rimasto lì, nella grotta Zafferana, per oltre quarant’anni, con un pettine in tasca e l’orologio fermo alle 10:55. E ora è proprio il caso di dire «ilsi infittisce».a quell’uomo ben vestito – troppo, per essere un semplice escursionista – è stato trovato uno strano foglio di giornale. È ladeide La Sicilia, datata 15 dicembre. Secondo quanto riportato da La Repubblica, alcuni nomi delle persone decedute sarebbero stati sottolineati: un professore universitario, un medico, un geometra, un anziano e una professoressa. I ...

fattoquotidiano : L’Alto Adige e il mistero del latte importato dall’estero: “Limitata la produzione degli allevatori locali, così le… - inarmsofteto : svelato il mistero del perché non ci sono mai tappe in Italia: i Bangtan sono terrorizzati dal sesso è hanno paura… - GattoneTele : Chi è l'uomo del mistero? #upas - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Il mistero del cadavere ritrovato un mese fa in una grotta sull'Etna. Ancora senza nome, aveva accanto la pagina dei necrologi… - lilpivan : @vismaior5 @tinyseulgis_ No ma non è che è un mistero lol c'è a noi del fandom penso interessi poco e nulla come se… -