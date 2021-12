“Il ministro Bianchi garantisca i diritti di chi dice no all’insegnamento della religione cattolica”. Così l’unione degli Atei (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi persevera negli errori della ministra Azzolina. Nella circolare delle iscrizioni all’anno scolastico 2022/23 firmata pochi giorni fa dal direttore generale Maria Assunta Palermo è infatti rimasta invariata l'assurda invenzione della consegna del modulo per la scelta delle alternative all'Insegnamento della religione cattolica (Irc) al mese di giugno, quando la procedura per le iscrizioni si conclude invece nel mese di gennaio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Ildell’Istruzione Patriziopersevera negli erroriministra Azzolina. Nella circolare delle iscrizioni all’anno scolastico 2022/23 firmata pochi giorni fa dal direttore generale Maria Assunta Palermo è infatti rimasta invariata l'assurda invenzioneconsegna del modulo per la scelta delle alternative all'Insegnamento(Irc) al mese di giugno, quando la procedura per le iscrizioni si conclude invece nel mese di gennaio". L'articolo .

