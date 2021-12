Il Manchester United ha in mente un attacco spaziale: Cristiano Ronaldo + due botti di mercato (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non è sicuramente un buon momento per il Manchester United, i Red Devils occupano la decima posizione in Premier League e la situazione è molto delicata. A pagare per tutti è stato l’allenatore Solskjaer, è iniziata l’avventura di Rangnick. Cristiano Ronaldo non è sceso in campo nel big match contro il Chelsea. Il portoghese sarà un punto di riferimento del Manchester United anche per la prossima stagione, l’intenzione della dirigenza è quella di rivoluzionare la rosa. Secondo quanto riporta la Bild il club sarebbe pronto a fare follie per regalare a Cristiano Ronaldo due compagni di reparto di assoluto livello: si tratta di Erling Haaland e Timo Werner. Il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto oltre 200 milioni di euro per ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non è sicuraun buon momento per il, i Red Devils occupano la decima posizione in Premier League e la situazione è molto delicata. A pagare per tutti è stato l’allenatore Solskjaer, è iniziata l’avventura di Rangnick.non è sceso in campo nel big match contro il Chelsea. Il portoghese sarà un punto di riferimento delanche per la prossima stagione, l’intenzione della dirigenza è quella di rivoluzionare la rosa. Secondo quanto riporta la Bild il club sarebbe pronto a fare follie per regalare adue compagni di reparto di assoluto livello: si tratta di Erling Haaland e Timo Werner. Il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto oltre 200 milioni di euro per ...

