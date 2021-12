IL LUPO E IL LEONE: dal 13 gennaio 2022 al cinema. Il trailer (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il LUPO e il LEONE nuovo film di Gilles de Maistre, , con protagonisti Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Derek Johns, Rhys Slack, Evan Buliung e due splendidi “cuccioli”, è in uscita il 13 gennaio 2022. Di cosa parla “Il LUPO e il LEONE”? Sinossi: La giovane pianista Alma, (Molly Kunz), ritorna nella sua casa d’infanzia su un’isola in Canada, dopo la morte del nonno. Durante il soggiorno la sua vita è stravolta dopo aver salvato due cuccioli, un LUPO e un LEONE. Gli animali crescono e tra i tre si crea un legame indissolubile, che viene spezzato solo quando vengono scoperti. Il LEONE viene catturato e mandato in un circo itinerante, mentre il LUPO viene portato in un centro di ricerca sugli animali. Il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ile ilnuovo film di Gilles de Maistre, , con protagonisti Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Derek Johns, Rhys Slack, Evan Buliung e due splendidi “cuccioli”, è in uscita il 13. Di cosa parla “Ile il”? Sinossi: La giovane pianista Alma, (Molly Kunz), ritorna nella sua casa d’infanzia su un’isola in Canada, dopo la morte del nonno. Durante il soggiorno la sua vita è stravolta dopo aver salvato due cuccioli, une un. Gli animali crescono e tra i tre si crea un legame indissolubile, che viene spezzato solo quando vengono scoperti. Ilviene catturato e mandato in un circo itinerante, mentre ilviene portato in un centro di ricerca sugli animali. Il ...

