Il Guardian celebra Scamacca: «Può essere l’uomo giusto per portare l’Italia in Qatar» (Di giovedì 2 dicembre 2021) «Un passo alla volta», così disse, Gianluca Scamacca, ad agosto. «Ma se riesco a fare la stagione che ho in mente, l’occasione arriverà». Il tema era un posto a Qatar 2022, l’intervista era alla Gazzetta dello Sport. Probabilmente, l’attaccante del Sassuolo non immaginava che l’Italia avrebbe avuto difficoltà a raggiungere le fasi finali dei Mondiali, finendo dietro alla Svizzera nel girone di qualificazione. Scamacca era rimasto incantato nel vedere la squadra di Roberto Mancini vincere Euro 2020, definendo l’esperienza «magica», qualificandola come un momento di “rinascita” per il calcio italiano. Quattro mesi e quattro pareggi – con Bulgaria, Svizzera (due volte) e Irlanda del Nord – hanno cambiato completamente la situazione. Ora, dopo aver visto Scamacca segnare due brillanti gol nel giro di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) «Un passo alla volta», così disse, Gianluca, ad agosto. «Ma se riesco a fare la stagione che ho in mente, l’occasione arriverà». Il tema era un posto a2022, l’intervista era alla Gazzetta dello Sport. Probabilmente, l’attaccante del Sassuolo non immaginava cheavrebbe avuto difficoltà a raggiungere le fasi finali dei Mondiali, finendo dietro alla Svizzera nel girone di qualificazione.era rimasto incantato nel vedere la squadra di Roberto Mancini vincere Euro 2020, definendo l’esperienza «magica», qualificandola come un momento di “rinascita” per il calcio italiano. Quattro mesi e quattro pareggi – con Bulgaria, Svizzera (due volte) e Irlanda del Nord – hanno cambiato completamente la situazione. Ora, dopo aver vistosegnare due brillanti gol nel giro di ...

